Les fans de feuilletons peuvent mieux respirer. Après «Un Si Grand Soleil», dont la diffusion a repris le 1er juin, et «Demain nous appartient», qui sera de retour le 15 juin, «Plus Belle la vie» dévoilera ses inédits à partir du lundi 29 juin, à 12h10 sur RTS Un puis à 20h20 sur France 3. Soit pile deux mois après la diffusion du dernier épisode, le mercredi 29 avril. La production avait été forcée d'arrêter le tournage en raison de l'épidémie de coronavirus.

Les habitants du Mistral ont retrouvé les plateaux de Marseille le 26 mai, dans le respect le plus strict des mesures sanitaires et de distanciation. France 3 possèdera donc environ un mois d'épisodes inédits en stock lorsque «Plus belle la vie» reviendra le 29 juin.

Le Mistral en faillite?

On ne sait pas encore si la Covid-19 et le confinement qui en a résulté seront évoqués. On pourrait imaginer qu'une fermeture provisoire du Mistral et ses conséquences économiques soient intégrées à l'intrigue. Le feuilleton ayant toujours eu à coeur de coller à l'actualité. Bien sûr, il s'agira aussi d'apporter une suite au rapprochement entre Boher et Irina et au coma de Jeanne, qui ne s'était toujours pas réveillée lorsque la diffusion des inédits s'était arrêtée.

L. F.