«Je ressens du plaisir quand on me caresse le clitoris, mais est-ce un orgasme?» France Télévision se propose de répondre à la question à travers sa nouvelle offre numérique et gratuite Slash destinée aux 18-30 ans. En l'occurrence, il s'agit ici de la pastille «Sexy Soucis» signée de la blogueuse Diane Saint Réquier.

Sur Slash, on trouve aussi la très sympathique rubrique «Nos vieux décryptent», où Alain, Annick, Christiane et Maria décryptent des clips de rap et une émission de téléréalité.

A voir aussi, «Trajectoires», où une personne raconte son parcours professionnel, ou «Les haut-parleurs» et ses sujets de société. Les internautes sont invités à proposer des idées de sujet en fin de chaque vidéo.

Imaginé il y a un an, Slash fera-t-il baisser la moyenne d'âge des téléspectateurs, qui est de 50 ans? (Le Matin)