La nouvelle, apprise le 27 mars dernier, a été un choc: Christian Quesada, devenu star après son record de victoires au jeu «Les douze coups de midi» sur TF1, est mis en examen pour détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique et corruption de mineur. Alors que le quinquagénaire dort en prison, C8 diffusait jeudi 9 mai un documentaire intitulé «Christian Quesada: du rêve au cauchemar» révélant quelques détails, notamment sur ses pratiques intimes.

Jessica, présentée comme la maîtresse de Christian Quesada, le décrit comme «quelqu’un qui est très dominateur, qui réclame qu’on lui dise des mots crus. Il m’a craché au visage. Je me suis sentie salie; je trouvais ça dégradant». Elle assure qu'il lui aurait dit, en plein ébat: «Dis-moi que t'es ma p***, dis-moi que t'es ma s*** » Elle se souvient également d'une conversation téléphonique entre Christian Quesada et une de ses ex-compagnes, qu'il aurait menacée. «Il lui a dit: «Si tu continues à m'appeler je viens chez toi et je vais foutre le feu (…) Je m'en fous de ta mère en fauteuil, elle va cramer avec», aurait-il déclaré.

Dick pic

Emeline, ancienne candidate des «Douze coups de midi» qui avait sympathisé avec Christian Quesada, raconte que, dans leurs conversations sur les réseaux sociaux, d'abord amicales, il devenait de plus en plus entreprenant. Elle a dévoilé à la caméra un message où il lui envoie une photo de son pénis «pas mal tordu» après une glissade sur du verglas.

Le témoignage d'Émeline, ancienne candidate des «12 coups de midi» et victime de Christian Quesada.



Rendez-vous ce soir à 21h pour le documentaire inédit. pic.twitter.com/uJ94W2UUEs — C8 (@C8TV) 9 mai 2019

Selon le documentaire, le champion des jeux TV aurait aussi demandé une photo de son sexe à un jeune homme de 19 ans. «C’est juste que je n’ai pas d’amis proches garçons pour comparer, écrit-il. Vu mon âge et ma célébrité, tu n’as rien à craindre, tu peux.»

«Prêt à se mettre la corde au cou»

Christian Quesada est incarcéré depuis presque deux mois à la prison de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Il se fait insulter tous les jours à 8 h lors de la promenade, selon un détenu, qui indique: «Il est pire que déprimé, il a honte de ce qu’il a fait, il prend son traitement pour être K.-O., c’est un traitement pour dormir toute la journée. C’est un traitement de gars déprimé, il est prêt à se mettre la corde au cou, il est en dépression en fait.» (Le Matin)