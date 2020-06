Comme le révèle un sondage réalisé par OpinionWay pour «TV Mag», Jean-Pierre Pernaut a gagné 6 points de popularité depuis décembre 2019, atteignant les 23,7% d'opinions favorables. Il se classe en première position du classement de la personnalité TV préférée des Français.

«J’en suis très fier et très touché»

«J’en suis très fier et très touché. C’est la récompense du travail produit par tout l’équipe du 13 heures avant et pendant le confinement, et qui a tout donné pour continuer à assurer le journal malgré des conditions de travail difficiles aussi bien à Paris qu’en régions», a réagi le septuagénaire, qui a repris les commandes du JT le 8 juin dernier.

Avec 21,6% d’opinions favorables (+4 points), Stéphane Bern se hisse à la deuxième place du classement. Après avoir longtemps occupé la première marche du podium, Nagui arrive troisième, devançant ainsi Jean-Luc Reichmann et Michel Cymes. Grâce au succès retentissant de son émission Tous en cuisine, Cyril Lignac fait son entrée à la sixième place et devient la personnalité préférée des téléspectateurs de âgés de 18 à 34 ans.

