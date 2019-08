Ils et elles s'appellent Laurent, Bernadette, Robert, Yves, Sandrine, Francis, Charles-Henri, Hervé, François, Sophie-Élodie, Jean-Michel, François, Didier, ont entre 33 et 60 ans et vont tenter de rencontrer leur âme sœur. C'est bien sûr «L'amour est dans le pré». La saison 14 est diffusée ce lundi 26 août, à 21h05, sur M6.

Les trois femmes et les dix hommes se sont extrêmement engagés dans l'étape de la remise du courrier. M6 et la production ont de leur côté fait une tri scrupuleux des lettres des prétendants. Selon l'animatrice Karine Le Marchand, parmi les agriculteurs en quête de l’amour dans cette nouvelle saison, certains ont «peu, voire pas d’expérience sexuelle».

Mais on ne risque pas de s'ennuyer. «II y a eu beaucoup de bisous avec ou sans la langue, très vite d'ailleurs. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que la société est plus difficile et qu'on a plus besoin de tendresse?» s'est amusée la présentatrice sur LCI.