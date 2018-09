Depuis qu'il s'est pris de bec avec Hapsatou Sy sur le plateau des «Terriens du dimanche», le 16 septembre 2018, Eric Zemmour n'est plus le bienvenu sur certains plateau de télé. Alors que le journaliste et écrivain devait enregistrer un numéro d'«On n'est pas couché» le 18 octobre pour une diffusion deux jours plus tard, la production du talk-show de Laurent Ruquier l'a averti par téléphone qu'il ne faisait finalement plus partie des invités, a appris «Valeurs actuelles».

Il semblerait donc que «Tout sur l'écran», qui produit «ONPC», et France Télévisions aient entendu l'appel d'Hapsatou Sy qui a lancé une pétition afin qu'Eric Zemmour ne soit plus invité par les chaînes françaises.

Pour rappel, l'auteur de «Destin français» avait déclaré à la chroniqueuse de l'émission de Thierry Ardisson que son prénom était une insulte à la France. (Le Matin)