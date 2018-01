Samuel Labarthe est un comédien comblé. L'épisode spécial Noël des «Petits meurtres d'Agatha Christie» (France 2), dont il est le héros, a réalisé la meilleure audience de l'histoire de la série, et la reprise du tournage des prochains épisodes est prévue pour ce printemps.

L'acteur ne boude pas son plaisir. «Sur les réseaux sociaux, dans la rue, les gens nous font part de leur enthousiasme», a-t-il déclaré dans une interview au Figaro. «Cela fait du bien de faire son métier et d’être récompensé ainsi».

Labarthe ne se repose pas sur les lauriers pour autant. Lui qui a succédé à Antoine Duléry dans le rôle principal de la série en 2013 envisage d'autres projets. «Je ne pense pas qu’on puisse aller plus loin que la saison 2018-2019. On a fait pas mal le tour de nos personnages». Le comédien, né à Genève il y a 55 ans, regrette de n'avoir pas assez de temps à consacrer au théâtre. «Il faut que je pense à la suite, une autre série, autre chose».

Abonné aux rôles machiavéliques

Autre chose? C'est d'abord un tournage pour la collection «La loi de...» (France 3), dans lequel il donne la réplique à Sandrine Bonnaire. Le personnage qu'il y joue est à nouveau un sale type. Le genre de rôles pour lequel l'acteur avoue recevoir de nombreuses propositions. «Curieusement, s'étonne-t-il, en France quand on est un acteur qui porte bien le costume et la cravate, avec une certaine élégance, on se voit proposer des rôles de méchants». (Le Matin)