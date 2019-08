«En août, de l'aube au soir, on n'a qu'une heure pour s'asseoir», dit le proverbe. C'est dommage parce que ce mois offre plusieurs nouveautés de qualité qu'il s'agira de ne pas rater.

«LE VILLAGE DES SECRETS» (1er août, Arte)

Le pitch: Jeune documentariste à la conscience tourmentée, Lukas se rend à Buchnov pour faire la lumière sur le lynchage d’un Rom.

Notre avis: Première coproduction entre Arte et la télévision publique tchèque, cette série ultraréaliste et angoissante explore les raisons qui conduisent un village entier à étouffer un meurtre tout en posant un regard critique sur l'Europe. Une histoire qui donne à réfléchir, comme la chaîne franco-allemande sait les faire. Les 8 épisodes peuvent déjà être vus gratuitement sur arte.tv.

«BH90210» (7 août, FOX)

Le pitch: Jouant une version exagérée et irrévérencieuse d'eux-mêmes, les héros de la série culte «Beverly Hills» tentent de convaincre la chaîne de produire un revival. Les coulisses du projet se révèlent bien plus croustillantes que la série en elle-même.

Notre avis: Quand on voit que tous les acteurs ont accepté de revenir pour une série méta sur le possible revival de «Beverly Hills», ça nous fait d'autant plus regretter l'absence de Luke Perry, décédé en mars de cette année.

«THE NAKED DIRECTOR» (8 août, Netflix)

Le pitch: Années 1980. Japon. Le réalisateur Toru Muranishi développe des vidéos pornographiques. Il remet ainsi en question la morale japonaise au sujet du sexe.

Notre avis Netflix nous promet une série inspirée d’une histoire «vraie, folle et sans tabou». La bande-annonce, mélangeant sexe et violence, est alléchante. À voir pour vérifier jusqu'à quel point la plate-forme est capable d'aller.

«NEW AMSTERDAM» (18 août, RTS Un)

Le pitch: L'hôpital New Amsterdam a la particularité de traiter, sous le même toit, des patients souffrant d'Ebola, des prisonniers d'un pénitencier de haute sécurité et le président des États-Unis. Cet établissement public sous-financé, véritable institution de Manhattan, est bouleversé par l'arrivée à sa tête d'un nouveau directeur, le Dr Max Goodwin, bien décidé à faire bouger les choses. Mais ses batailles seront multiples, puisqu'il doit également lutter au quotidien contre le cancer qui le ronge...

Notre avis: Mélange entre «The Good Doctor» et «Urgences», «New Amsterdam» (avec Ryan Eggold, vu dans «Blacklist») se situe dans la partie à garder de la nouvelle vague médicale qui touche les grandes chaînes américaines. Peu original mais largement divertissant.

«THE RIGHTEOUS GEMSTONES» (18 août, HBO)

Le pitch: La famille Gemstone, des télévangélistes connus mondialement: le patriarche Eli, un homme dur mais respecté par ses fidèles, et son fils Jesse, qui rêve de sortir de l'ombre de son père pour voler de ses propres ailes et devenir à son tour une célébrité.

Notre avis: Après «Kenny Powers» ou le récent «Halloween» (si, si), c'est la dernière comédie de Danny McBride, qui porte ici à la fois la casquette du réalisateur, scénariste, acteur et producteur exécutif. Le pote de Seth Rogen, James Franco et Judd Apatow a choisi John Goodman dans le rôle du patriarche Gemstone. Et vu qu'on n'est jamais déçus d'une fiction avec celui qui a joué Fred Flinstone...

«ON BECOMING A GOD IN CENTRAL FLORIDA» (25 août, Showtime)

Le pitch: Krystal Stubbs est une employée d'un parc aquatique qui gagne le salaire minimum. Elle tente de se faire une place au soleil en intégrant les Founders American Merchandise (FAM), un réseau de parcs d'attraction et de loisirs...

Notre avis: Quel plaisir de retrouver Kirsten Dunst dans un premier rôle, elle dont on avait déjà adorer la prestation dans la saison 2 de «Fargo»! Ajoutez à ses côtés, notamment, Beth Ditto (chanteuse du groupe Gossip), placez le tout au début des années 1990 et vous obtenez la série la plus déjantée du mois.

«CARNIVAL ROW» (30 août, Amazon Prime Video)

Le pitch: Dans un monde fantastique à l’époque victorienne, où les créatures mythologiques doivent cohabiter avec les humains, le détective Rycroft Philostrate et une fée réfugiée du nom de Vignette Stonemoss vivent une dangereuse relation au cœur d’une société de plus en plus intolérante.

Notre avis: Présentée au dernier Comic Con, «Carnival Row» fait déjà saliver les amateurs de fantastique. Orlando Bloom est le détective, Cara Delevingne la fée, Guillermo del Toro est coproducteur et le scénario sur lequel la série est basée faisait partie de la Black List de Hollywood en 2005, liste regroupant les meilleurs scripts du moment encore non produits. Bref, ça promet. Une saison 2 a d'ores et déjà été commandée.

«DARK CRYSTAL: LE TEMPS DE LA RESISTANCE» (30 août, Netflix)

Le pitch: Le monde de Thra se meurt. Le Cristal est le cœur de Thra, une source de pouvoirs mystérieux endommagée par les Skeksès. Lorsque des Gelfling découvrent l’horrible vérité qui se cache derrière le pouvoir des Skeksès, les feux de la rébellion s’allument et une bataille épique pour la planète commence.

Notre avis Le film culte de Jim Henson et Frank Oz sorti en 1982 a droit à un prequel. On a hâte de le découvrir pour une raison en particulier: la série a été réalisée avec des marionnettes et rehaussées d’images de synthèse. The Jim Henson Company est associée au projet et le casting vocal est époustouflant, avec Mark Hamill, Taron Egerton, Alicia Vikander, Lena Headey, Andy Samberg, Mark Strong ou Natalie Dormer.

Et aussi:

«MINDHUNTER» - saison 2 (16 août, Netflix)

Les agents du FBI Holden Ford et Bill Tench reviennent chasser les tueurs en série et comprendre leurs comportements afin de mieux les appréhender, d'autant qu'un terrible tueur d'enfants sévit. Charles Manson et David Berkowitz seront au cœur de l'intrigue!

«THE TERROR» - saison 2 (16 août, Amazon Prime Video)

On avait adoré cette série, qui aurait très bien pu s'arrêter après une saison. On est quand même curieux de découvrir la saison 2 qui suit quelques soldats japonais durant la Seconde Guerre mondiale, tandis qu’un étrange spectre plane sur eux. Prime la propose quatre jours seulement après sa diffusion américaine sur AMC. À noter que Ridley Scott participe encore à la production.