Dans le monde des séries, il n'y a rien qui fasse davantage accélérer le rythme cardiaque que la vie bien mouvementée des prisonnières d'«Orange Is The New Black»: 101 battements par minute. C'est ce que dit une étude commandée par OnBuy.com, dans laquelle on retrouve en deuxième position «Shameless». Normal quand on sait qu'en 2016, celle-ci avait déjà été élue série avec le plus de scènes de nu. Enfin, sans surprise, «Game of Thrones» complète le podium, et ce n'est sûrement pas pour ses dragons.

A noter que les avocats de «Suits» décrochent une étonnante 5e place. Pour OnBuy.com, ils la doivent à la présence de Meghan Markle. Les scènes où elle apparaît attendraient d'ailleurs plus de 344'000 vues sur un site pornographique célèbre...