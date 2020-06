L'image d'Elmer Fudd avançant à pas feutrés un fusil à la main pour chasser le lapin Bugs Bunny est du passé. Sam le pirate, énervé, vidant ses revolvers en l'air, aussi. La nouvelle série «Looney Tunes Cartoons», qui a fait ses débuts le 27 mai dernier sur la plate-forme HBO Max, a modernisé ses pratiques: Sam et Elmer sont désormais équipés d'armes blanches plus cartoonesques, à savoir des faux et des serpes, rapporte «Première».

«Nous ne faisons plus dans les armes à feu, mais nous faisons toujours de la violence cartoonesque – avec de la dynamite, des explosifs Acme et ce genre de choses... Cela est en quelque sorte protégé par la nature du cartoon», décrit le producteur exécutif et showrunner Peter Browngardt au «New York Times».

Elmer chassant Bugs Bunny dans les nouveaux Looney Tunes

Une série voulue vintage

Les Looney Tunes ont maintes fois été modernisés et de nombreuses libertés ont été prises. Mais si l'absence de carabine surprend cette fois, c'est parce qu'il s'agissait de refaire ici une série vintage, au plus proche de celle du début des années 1940. Warner et les producteurs ne déclarent toutefois pas que le changement apporté est en réponse à la violence américaine quotidienne.

Par contre, le dessin animé ne se conforme pas aux nouvelles normes concernant le harcèlement: «Nous traversons cette vague de lutte contre le harcèlement (dans la société moderne). Tout le monde doit être ami. Tout le monde doit bien s'entendre. Mais les Looney Tunes sont à peu près l'antithèse de cela. Ce sont deux personnages en conflit qui se battent et cela devient parfois assez violent», dit Peter Browngardt.

La chasse dans les années 1940

«Looney Tunes Cartoons» se compose de 80 épisodes de 11 minutes, sur HBO Max aux Etats-Unis. La plate-forme n'est pas encore disponible en Suisse.

L. F.