Après les enfants qui débarquent dans le bureau de leur professeur de papa alors qu'il est en direct à la télévision, voici le chat qui grimpe sur son maître pensant qu'il répond aux questions d'une chaîne néerlandaise.

La scène, remarquée par Mashable, s'est déroulée pendant un entretien très sérieux que donnait l'universitaire polonais Jerzy Targalski à l'émission «Nieuwsuur» sur des réformes judiciaires dans son pays. C'est ce moment que son animal de compagnie a choisi pour se hisser sur ses épaules.

Impassible, l'historien a à peine ôté la queue de l'animal de devant ses yeux tout en continuant à parler.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened??????????????? pic.twitter.com/4dLi16Pq1H