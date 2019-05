La plainte pour plagiat à l'encontre de Matt et Ross Duffer, les deux frères créateurs de «Stranger Things», a été abandonnée à la veille du procès, après que le plaignant a admis que les créateurs avaient eu eux-mêmes l'idée de la série Netflix. Charlie Kessler affirmait leur avoir donné le concept lors d'une fête au Tribeca Film Festival de New York, quatre ans avant le début de la série en 2016, et leur avoir proposé des «scripts, idées, histoires».

Selon lui, le nom de travail du projet des frères Duffer, «The Montauk Project» viendrait de l'un de ses courts-métrages, appelé «Montauk». Les frères Duffer avaient toujours nié, mais malgré cela, le juge avait laissé au plaignant la possibilité d'aller jusqu'au procès, qui était prévu ce mardi 7 mai.

Des documents qui remontent à 2010

Cependant, à la veille du procès, Charlie Kessler a publié un communiqué dans lequel il a annoncé avoir renoncé à son procès, après qu'on lui a montré des documents Google et des e-mails prouvant que les frères Duffer travaillaient sur le concept depuis 2010. «Après avoir entendu les témoignages d'experts que j'avais engagés, il est maintenant évident pour moi que, quoi que j'ai cru dans le passé, mon travail n'a rien à voir avec la création de «Stranger Things». Des documents de 2010 à 2013 prouvent que les frères Duffer ont créé la série, de leur côté. En conséquence, je retire ma plainte, et ne commenterai pas le sujet plus en avant», peut-on lire dans son communiqué.

Netflix heureuse

Netflix a de son côté ajouté, par un représentant, que la firme est «heureuse de pouvoir mettre ce procès derrière». «Comme nous l'avons toujours dit, «Stranger Things» est une création aussi originale que novatrice de la part des frères Duffer. Nous sommes fiers de la série et de nos amis Matt et Ross, dont la vision artistique a donné vie à «Stranger Things», et dont la passion, l'imagination, et le travail acharné aux côtés de notre talentueuse équipe a fait de la série un phénomène aimé par les spectateurs du monde entier», a annoncé la firme. (Le Matin)