Bonne nouvelle pour les fans de «The Crown»: son créateur, Peter Morgan, a changé d'avis et il y aura finalement une sixième et dernière saison pour la série de Netflix.

Le compte Twitter britannique du service de streaming a en effet publié une déclaration du scénariste confirmant sa décision. «Lorsqu'on a commencé à raconter les histoires de la saison 5, il est devenu très clair que pour rendre toute la complexité et la richesse de cette histoire, il fallait revenir à notre objectif original de 6 saisons », peut-on lire.

News from the palace: we can confirm there will be a sixth (and final) season of @TheCrownNetflix, in addition to the previously announced five!