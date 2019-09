Le 30 avril 2007, à l'âge de 23 ans, Grégory Lemarchal disparaissait des suites de la mucoviscidose, laissant derrière lui de nombreux fans en pleurs. Moins de trois ans avant, «Le petit prince à la voix d'or» avait en effet remporté haut la main la saison 4 de «Star Academy». Il avait dans la foulée enregistré l'album «Je deviens moi».

Album posthume, soirées spéciales et émissions hommages se sont succédé. En 2017, dix ans après la mort du chanteur, TF1 diffuse «Grégory Lemarchal: 10 ans après, l'histoire continue», une soirée présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri, puis dans le cadre de «Grands Reportages», un hommage à Grégory, qui retrace son enfance, le combat de ses proches face à la maladie et les actions menées.

Un biopic au scénario «assez joyeux»

Après avoir évoqué le projet il y a deux ans, la chaîne prépare à présent un téléfilm sur le chanteur disparu. «Nous préparons un biopic sous forme d’unitaire sur Grégory Lemarchal, ce garçon qui s’est battu contre la maladie, a repoussé les limites», a annoncé Anne Viau, directrice artistique de la fiction de TF1 au cours d’une interview accordée au «Parisien». On pénétrera notamment dans les coulisses de la «Star Academy». «Le scénario est assez joyeux», décrit-elle.