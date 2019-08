Seize épisodes et... plus rien. La deuxième saison de «The OA» mise en ligne par Netflix le 22 mars 2019, était la dernière, a annoncé le service de streaming le 5 août 2019.

«Nous sommes incroyablement fiers des 16 chapitres fascinants de «The OA» et sommes reconnaissants envers Brit (ndlr: Marling) et Zal (ndlr: Batmanglij ) d'avoir partagé leur vision audacieuse et de l'avoir réalisée à travers leur incroyable talent artistique. Nous nous réjouissons de travailler à nouveau avec eux», a déclaré la cheffe des contenus originaux de Netflix au «Hollywood Reporter».

Si Brit Marling, cocréatrice et actrice principale de la série, a indiqué sur Instagram qu'elle avait pleuré quand on lui avait appris la mauvaise nouvelle, c'est la colère qui domine chez les fans de la fiction. Ils ont même lancé une pétition en ligne pour que «The OA» soit renouvelée pour au moins une troisième saison.

«La série était prévue pour cinq saisons sur Netflix et nous pensons qu'on doit lui rendre justice avec un renouvellement ou une conclusion. Les créateurs méritent de continuer leur belle histoire, que ce soit sur Netflix ou sur une autre plateforme qui voudrait la reprendre», est-il écrit dans le texte sur change.org.