Selon le communiqué de presse envoyé par TF1, quatre nouveaux juges vont faire leur apparition pour cette 9e saisons de «The Voice». En effet, un vent de fraicheur va souffler sur le plateau du plus grand concours de chant de France qui va accueillir une toute nouvelle équipe de coachs dans ses fauteuils rouges: Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo.

«Avec ce quatuor 100% inédit, composé de deux femmes et deux hommes, «The Voice» va explorer un nouveau monde qui s’annonce passionnant, riche en surprises, en découvertes et en émotions», explique la chaîne avant de laisser la parole à Nikos Aliagas: «Ce sont de grands artistes qui ont marqué la chanson française. Ils sont en adéquation avec les valeurs positives et fédératrices d’un programme tel que «The Voice». Et je suis heureux de les accueillir.»

Ils ne sont pas si nouveaux que ça

Attention, ils ne sont pas tous nouveaux dans le programme pour autant. On avait déjà vu Pascal Obispo lors de la saison 7 et Amel Bent a déjà participé à plusieurs reprises à «The Voice Kids». Quant à Lara Fabian, elle était aussi juge au Canada pour la version francophone. Marc Lavoine est le véritable novice malgré ses 30 ans de carrière. Cette édition, qui sera diffusée en 2020, promet déjà beaucoup de surprises.