C'est officiel depuis plus d'une semaine. Les directs de «The Voice» ne pourront pas avoir lieu au mois de mai prochain, comme c'était prévu à l'origine. Samedi 25 avril 2020 marquait donc la dernière diffusion du télé-crochet de TF1 avant un long moment. Tous les candidats, dont le Vaudois Antony Trice, et les coachs sont désormais prêts pour la demi-finale. Elle devra toujours avoir lieu au Palais des Sport devant un public de plus de 4'000 personnes.

Sur Twitter, juste après la fin des K.O., Nikos Aliagas s'est filmé pour en dire plus à ce sujet. «Vous venez d'assister à la dernière émission enregistrée de «The Voice» avant la prochaine étape», a-t-il rappelé. «Vous n'êtes pas sans savoir qu'en raison des mesures gouvernementales dans la lutte contre le Covid-19, aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de réaliser ces grands shows en direct tant attendus, et nous le regrettons.»

#TheVoice @NikosAliagas a un message pour vous à propos des Grands Shows en Direct. Restez connectés sur les réseaux sociaux de The Voice pour connaître toutes les infos sur les Lives #RestezChezVous #EnsembleALaMaison pic.twitter.com/fJueUJzmNr — ITV Studios France (@itvstudiosfr) April 25, 2020

«Pour autant, cette saison de «The Voice 2020» est exceptionnelle à tout point de vue: artistiquement, humainement. C'est pourquoi avec TF1, la production ITV Studios France, les coachs et les talents, nous allons travailler pour vous offrir un épilogue à la hauteur de cette saison et ce, dès qu'il nous sera permis de le faire», s'est-il engagé.

Une promesse qu'il a conclu avec l'espoir de retrouver «très vite» les plateaux télé et les téléspectateurs.

FDA