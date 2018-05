Il était temps! Après six saisons où ce sont des cordes vocales masculines qui ont remporté «The Voice», c'est enfin une femme qui décroche le trophée. Maëlle est sortie vainqueur de la saison 7, samedi 12 mai, avec 55,3% des votes, devant Raffi Arto (19,8%), Casanova (12,6%) et Xam Hurricane (12,3%). À 17 ans, la Bourguignonne est aussi la plus jeune gagnante de l'émission. C'est aussi elle qui a fait le plus gros score de toutes les éditions auprès du public.

La semaine dernière, Maëlle avait repris «Diego, libre dans sa tête»de France Gall. En finale, elle a chanté Seras-tu là de Michel Berger avec sa coach, Zazie.

La benjamine de «The Voice» a aussi misé sur interprétation de «Sign of The Times» de Harry Styles. «Je n'arrive pas à y croire parce que j'ai envoyé ma vidéo sans réfléchir», a-t-elle réagi à chaud en fin d'émission. Zazie a, elle, souligné sa très belle musicalité et sa puissance. «C'est quelqu'un qui ne crâne pas, a-t-elle ajouté. Elle fait ça parce qu'elle est totalement habitée et passionnée par la musique. Je pense que ça a fait la différence.»

Maëlle a repris en duo avec Vianney le titre «Je m'en vais»:

(Le Matin)