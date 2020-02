Le deuxième épisode de «Top Chef» a eu lieu le 26 février dernier et se positionne en tant que leader au niveau de l'audience avec plus de 3,1 millions de téléspectateurs. Pour cette épreuve, les candidats ont dû cuisiner un poisson de la tête à la queue, puis réinventer une cuisson en croûte.

Au cours du programme, un moment en particulier a retenu l'attention des téléspectateurs. Nastasia Lyard était concentrer à couper ses carottes à toute vitesse. La cuisinière s’est malencontreusement coupée. Comme si ce léger incident ne suffisait pas, Nastasia a ensuite été victime d’une chute pendant qu’elle courait prendre de l’eau pour rincer ses légumes.

Philippe Etchebest court s'assurer que tout va bien

Si le sol glissant n’a pas épargné la candidate, Philippe Etchebest est rapidement venu s’assurer que tout allait bien. Ni une, ni deux, la jeune femme s’est immédiatement remise dans la compétition, toujours aussi déterminée. «À ce moment-là, je me dis que cette épreuve, c’est presque «Pékin Express», a-t-elle déclaré depuis les coulisses. Je me suis coupée, et il faut le faire quand même, se croûter sur l’épreuve de la croûte.»

