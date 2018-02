C'est «Télé-Loisirs» qui le révèle: les candidats de «Top Chef» reçoivent, plusieurs semaines avant le début du tournage de l'émission, un livre contenant toutes les bases et tous les thèmes qui seront abordés au cours de la saison. Ce qui leur laisse donc tout loisir de réfléchir à l'avance à leurs plats. «Charge à eux de s'entraîner en amont», précise Studio 89, société qui produit le programme.

L'exception de la dernière chance

Certes, la pratique est en vigueur dans tout concours de cuisine en France (comme le Bocuse d'or). N'empêche qu'elle relativise terriblement la capacité des concurrents à improviser, qui n'est pas étrangère à la tension qui tient les téléspectateurs en haleine tout au long des émissions et qui suscite l'admiration.

Oh, que les fans de l'émission culinaire d'M6 se rassurent: certaines épreuves restent relativement inconnues, l'intitulé étant dévoilé aux candidats la veille du challenge. Et l'énoncé de épreuve de la dernière chance, celle qui précède une possible élimination, est dévoilé en temps réel.

(Le Matin)