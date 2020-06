Du changement au divertissement de la RTS. Cette fin de mois juin marquera en effet les départs de Sébastien Rey et du duo Enzo et Vanessa.

Le vendredi 26 juin, Sébastien Rey, 43 ans, quittera non seulement l’animation de «C’est ma question» mais aussi la Télévision romande après plus de vingt ans et 1000 émissions à son actif. C’est en 2001 qu'il a rejoint celle qui s'appelait alors la TSR en tant que chroniqueur cinéma/DVD des «Trottinators», puis du «Big Mohoj Show». Entre 2002 et 2005, le Valaisan a aussi été le 3e speaker de la TSR (après Laurent Deshusses et Olivier Grandjean). Il a présenté «TSR Dialogue» (devenu ensuite «Grand Angle»), le radio-télé crochet romand «Merci, On vous écrira!» ou le jeu «Video.net». Mais les téléspectateurs le connaissent surtout pour «Al Dente» qu'il a assaisonné durant douze ans jusqu'en 2017.

Depuis le 1er janvier, Sébastien Rey est le nouveau directeur de Rhône FM, radio où il a débuté le métier d'animateur en 1993.

Les deux jeux reviennent à la rentrée

De leur côté, Enzo et Vanessa feront leurs adieux ce samedi. L'animateur de One FM a été aux commandes de «Cash» durant treize ans, alors que sa collègue d'antenne l'a rejoint il y a presque huit ans. Leur dernière présentation sera diffusée à 20h10 sur RTS1. Le duo Aliose fait partie des candidats.

La RTS indique que «C'est ma question» et «Cash» reprendront à la rentrée de l’automne. De nouveaux présentateurs ou de nouvelles présentatrices seront choisi(e)s début juillet.

L. F.