Twin Peaks pourrait bien faire son retour, après une saison 3 diffusée en 2017, vingt-cinq ans après l'arrêt de la série. David Lynch a en effet dévoilé avoir adoré filmer «Twin Peaks: le retour», à King County, dans l'Etat de Washington. «On a le meilleur endroit pour tourner avec les meilleures personnes avec lesquelles travailler», a-t-il tweeté.

En outre, le Hollywood Horror Museum a récemment partagé sur le même réseau social que «quelqu'un qui est au courant nous a laissé entendre quelque chose de très intéressant à propos du futur de «Twin Peaks». Si c'est vrai, nous allons crier de joie en 2020». Une information à prendre avec un grand intérêt, car la fille de David Lynch fait partie du comité du musée...

Someone we know who is "in the know" just let something Very Interesting slip about the future of TWIN PEAKS



If it's true, we'll be squealing and giddy in 2020!