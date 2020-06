Qui était de retour mardi dans «La France a un incroyable talent»? Les Valaisans Nadia Ladeiras et Dakota Simao. Le couple de danseurs avait échoué en finale de l'émission de M6 en 2018 contre Jean-Baptiste Guégan – excusez du peu. Au vu du succès de leur première participation, ils avaient envie de revenir pour aborder de nouvelles thématiques. Et on n'a pas été déçu.

Dakota et Nadia ont choisi un tableau où ils ont mis en lumière la dure réalité des migrants. Le public était ému et, dans le jury, Sugar Sammy a versé quelques larmes. C'est d'ailleurs lui qu'ils ont choisi comme capitaine. «On l'a voulu parce que c'était le juré le plus coriace, donc c'était un défi. Il avait en plus un œil de producteur», a confié Nadia dans une interview au site PurePeople.

"Tout le monde devrait voir ça... C'est pour l'humanité"

La danse de Dakota et Nadia raconte l’histoire émouvante d’une famille de migrants ???????? #LFAUIT pic.twitter.com/WSefrTedqs — M6 (@M6) June 23, 2020

«Nous pouvons vivre de la danse»

La vie des deux Valaisans a radicalement changé depuis leur première participation à l'émission, comme ils le décrivent à «Télé-Loisirs». «Actuellement, nous pouvons vivre de la danse. Avant, ce n'était pas le cas. J'étais réceptionniste, tandis que Dakota était dessinateur dans un bureau d'ingénieur. Ça nous a permis de décoller, de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, et surtout, d'écrire notre propre spectacle», raconte Nadia.

Ils lancent lance d'ailleurs une opération de crowdfunding pour produire leur spectacle, qui s'appelle «Judas». Plus d'infos sur: www.dakotasimao.com

