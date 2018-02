Michelle Obama a-t-elle vraiment essayé de s'inviter au mariage du prince Harry et de Meghan Markle? Un astronaute a-t-il fait un live Facebook depuis l'espace? C'est le genre de questions auxquelles doivent répondre les utilisateurs du site What the fake, développé par la rédaction de RTS Info et la Cellule des réseaux sociaux de la chaîne publique.

Le principe est on ne peut plus simple: le titre d'une nouvelle apparaît sur l'écran et l'internaute doit alors décider s'il s'agit d'une info vérifiée ou d'une fake news. Si, parfois, il est évident qu'il s'agit d'une nouvelle inventée, il arrive souvent qu'on se dise «c'est tellement gros que ça pourrait être vrai».

Quand le joueur a pris une décision, le résultat s'affiche, ainsi que le pourcentage de personnes qui ont fait le bon choix. Mais ce n'est pas tout. Une courte explication et quelques conseils sont ajoutés, histoire de savoir comment repérer plus facilement une fake news et la manière de ne plus se faire avoir comme un débutant. Comme tout passe mieux avec un peu d'humour, Thomas Wiesel a tourné cinq petites vidéos dans lesquelles il donne quelques explications supplémentaires.

Et pour ceux qui se posaient la question: Michelle Obama n'a jamais tenté de s'inviter au mariage du prince et aucun astronaute n'a fait de live depuis l'espace sur Facebook. (Le Matin)