Si vous n'êtes pas un adepte de «Game of Thrones», les mots qui suivent ne vous évoquerons probablement rien: «Dracarys»«Me nem nesa» «Mhysa»... En revanche, si vous êtes un fan de la série, vous aurez reconnu ces mots propres aux langage de l'univers fantastique inventé par Georges R.R. Martin.

Haut valyrien, dothraki ou encore vieux ghiscari, tels sont les noms des ces langues inventées pour la série par des linguistes, sur le modèle de ce qu'avait réalisé avant eux Tolkien pour «Le Seigneur des anneaux». Aujourd'hui, plusieurs milliers des personnes essayent de les apprendre, rapporte «CNN».

Cours en ligne

Pour répondre à la forte demande, la plateforme d'apprentissage de langues «Duolinguo» organise depuis 2017 des cours pour maîtriser le haut valyrien, langage parlée par Daenerys, interprétée par Emilia Clark dans la série.

Quelques jours avant la première diffusion de la huitième et ultime saison de «Game of Thrones», le cours avait été réadapté et compte à ce jour plus d' 1,2 million de personnes inscrites. Rien qu'au Royaume-Uni, il réunit près de 100'000 personnes.

Des milliers de mots officiels

C'est au linguiste David Peterson que l'on doit les langues entendues tout au long de la série. Durant sa carrière, il a créé plus de cinquante langues fictives, principalement pour la télévision et le cinéma.

Il a imaginé le valyrien comme une vraie langue, s'inspirant des quelques mots et phrases que l'auteur George R.R. Martin avait inclus dans les livres originaux. Il a également inventé le dothraki, langue qui compte environ 4000 mots officiels, contre 2000 pour la haut valyrien.

Il ne s'agit pourtant pas d'un phénomène nouveau, de nombreux langages fictifs fascinent depuis plusieurs années. On pense notamment au klington de «Star Trek», auquel le créateur Mark Okrand ne cessa d'ajouter de nouveaux mots. La langue elfique imaginée par Tolkien et le Na'vi, dialecte du film «Avatar» de James Cameron, réunissent également un grand nombre d'adeptes à travers le monde.

Et comme le valyrien, les trois langues citées précédemment sont disponibles sur Duolingo. Dès lors, si vous n'avez pas d'idée, vous saurez comment occuper vos prochaines vacances d'été!

