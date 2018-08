Chroniqueuse dans«Vertigo» sur RTS La Première depuis 2013, Christine Gonzalez est également connue des auditeurs de l'émission «Par Jupiter» sur France Inter, qui lui a demandé de venir adapter à Paris ses fameuses interviews posthumes depuis novembre 2017. Dès dimanche 26 août à 18 h 05, ce sont les téléspectateurs de France 2 qui feront connaissance avec elle, puisque la journaliste fribourgeoise rejoint Laurent Ruquier et «Les enfants de la télé».

Nous avons joint par téléphone Christine Gonzalez vendredi en fin d'après-midi alors qu'elle sortait de l'enregistrement de la première émission et qu'elle attendait son train pour rentrer chez elle, à Lausanne.

Comment ça s'est passé?

Bien, je crois. C'était assez impressionnant, toute la logistique qu'il y a derrière. C'est une armée mexicaine. J'ai trouvé que c'était une équipe très à l'écoute, encourageante. Pas l'image détestable que l'on peut se faire de la télé française. Laurent Ruquier est quelqu'un de très respecté et ça se ressent.

Quel est votre rôle dans «Les enfants de la télé»?

Chaque deux semaines, je fais une chronique qui s'appelle «Ça ne date pas d'hier». Elle consiste à montrer des archives de la télé française plutôt cocasses. Pour cette première, la thématique est la fin des vacances, je montre l'ancêtre du paddle, l'ancêtre du Jet-Ski. L'idée est d'amuser les gens durant quatre minutes et de leur montrer que ce qui nous anime aujourd'hui existait déjà. J'ai toujours aimé joué avec les archives. J'espère à l'avenir sortir des perles de la RTS avec leur accord. De la RTBF aussi.

Est-ce Laurent Ruquier qui est venu vous chercher?

J'ai été contactée par le rédacteur en chef de l'émission qui m'avait vue sur France Inter. Moi, je ne voulais pas interviewer les morts encore une fois comme je le fais à la radio et il a accepté mon concept.

Avez-vous tout de suite dit oui à la TV?

Je n'ai pas trop hésité. Ça aurait été Arthur et TF1 j'aurais dit non. Là, c'est le service public. Et surtout Laurent Ruquier que j'admire. Il m'inspire beaucoup. Ado, je regardais «On a tout essayé». C'est le mec qui a réussi à installer l'art du talk-show en France. Alors, c'était une occasion unique même si ça m'a fait peur. Aujourd'hui, il est venu me parler avant l'émission, il m'a dit qu'il se réjouissait. Il était tellement gentil.

Être dans le giron de Laurent Ruquier, ça peut vous offrir pas mal d'opportunités. Christine Angot va bien partir un jour d'«ONPC»...

(Rires.) Je ne serai jamais une sniper. Pour moi, c'est déjà génial ce qui se passe et je ne me fais aucun film pour la suite. Je sais qu'il est loyal et c'est suffisamment rassurant pour moi. Même si tout s'arrête il vous regardera dans les yeux pour le dire. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde.

Depuis novembre 2017, vous sautez dans le train Lausanne-Paris tous les vendredis pour aller sur France Inter. Comment ajoutez-vous l’enregistrement des «Enfants de la télé» à votre planning?

J'ai de la chance, l'émission est enregistrée le vendredi. Je suis à France Télévisions de 13 h à 15 h puis je saute dans un taxi direction le paquebot Radio France pour être en direct à 17 h. Je prends le TGV du retour à 19 h et là je décompresse: c'est Netflix et podcasts!

C'est aussi la rentrée sur la RTS. On vous retrouve toujours dans «Vertigo»?

Oui, pour des chroniques littéraires. Par contre, on ne m'entendra plus que le lundi et le mardi. Pour l'instant, j'ai réduit un peu mon temps de travail, je n'arrivais pas à tout faire en même temps. Mais je tiens beaucoup à y rester, c'est une radio que j'aime, j'adore mes collègues et j'adore la Suisse!

Ça doit vous faire bizarre de retourner le lundi sur la RTS. «Vertigo», ce n’est pas la même ambiance que «Par Jupiter»!

C'est une émission culturelle. À l'antenne, on se tient. Et encore, pas toujours. Mais en coulisses, j'ai les mêmes cinglés à Lausanne qu'à Paris. (Rires.)

Où serez-vous dimanche à 18 h pour regarder «Les enfants de la télé»?

J'ai des amis qui ont organisé une vision. On va prendre l'apéro ensemble et regarder ça. Mais je redoute ce moment. Je pense que je vais fermer les yeux.

