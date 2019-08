Ce soir, à 21 h 05, annonce le retour de l'émission phare de M6: «L'amour est dans le pré». Cette année, ce sont 3 femmes et 10 hommes qui ont décidé de participer à cette aventure. L'un d'eux s'appelle Laurent et il est éleveur de vaches allaitantes et de brebis dans La Nièvre (Centre). Le Français de 41 ans dit chercher une femme «honnête, sincère, fidèle» et se décrit comme quelqu'un de sensible.

Il va être le premier à se lancer dans les speed dating et la chaîne a déjà dévoilé une candidate qui semble l'avoir bouleversé. Il s'agit de Maud, une Suissesse de 37 ans selon le «Journal du Centre», qui arrive avec une boîte de chocolats. «J'ai vu ta sensibilité et j'ai vu un homme authentique qui ne triche pas», dit-elle à l'agriculteur touché. La prétendante semble elle aussi troublée et heureuse: «Normalement je suis bavarde. Là, je me noie dans tes yeux. Tout d'un coup je ne dis plus rien.»

Serait-ce le coup de foudre? «Je suis bien, tu m'apaises», déclare Maud. Et même lorsqu'elle lui révèle qu'elle ne sait pas cuisiner, Laurent trouve une solution romantique: «Ce n'est pas grave, on apprendra tous les deux.»