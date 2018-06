Des larmes vont couler dans les EMS: Eileen Davidson, actrice vedette du soap opera américain à rallonge «Les feux de l'amour», va abandonner son rôle d'Ashely Abbott.

Il faut dire que la bougresse figurait au sein de «The Young and the Restless» (le titre original de la série) depuis 1982!

«Oui, je vais quitter ma seconde maison, Les feux de l’amour, en septembre, a écrit Eileen Davidson sur Twitter. J’ai été bénie de jouer Ashley Abbott et de travailler avec des personnes merveilleuses dans cette série, et j’éprouve envers eux beaucoup d’amour et de gratitude. Il est temps pour moi de reprendre un peu le contrôle sur mon quotidien.»

Après quasi 36 ans dans le même rôle, on peut la comprendre.

(Le Matin)