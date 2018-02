«Peter Falk as Columbo». La phrase magique apparaît au début de chacun des 69 épisodes de la série mettant en scène le policier le plus atypique de la télévision. Un flic vraiment pas comme les autres, alors que les hommes de loi sont, à l'époque, prompts à jouer de leurs muscles et du revolver, coursant le brigand sans relâche.

Columbo, lui, prend son temps. Cigare au bec, toujours vêtu de son inusable (ou presque) imperméable, le petit bonhomme crasseux ne se bat jamais, ne tire sur personne. Son truc, à Columbo, c'est de repérer le coupable d'un crime, de le déstabiliser, de le questionner habilement, l'air de rien. De pousser le meurtrier à la faute et de porter l'estocade.

Columbo affronte Abigail Mitchell (Ruth Gordon), dans l'épisode «Le Mystère de la chambre forte», en 1978.

Ils ont été nombreux, ces assassins bourgeois et arrogants, certains d'avoir réalisé le meurtre parfait, à commettre l'erreur fatale de ne pas prendre au sérieux l'homme à l'imperméable froissé.

Sans prénom

Columbo est apparu pour la première fois sous les traits de Peter Falk, sur NBC, le 20 février 1968. Il y a 50 ans, donc. Après deux téléfilms à succès, les enquêtes de l'homme sans prénom (non, il ne se prénomme pas Frank, comme le prétend la légende) sont devenues série. Sur NBC jusqu'en 1978. Puis sur ABC, de 1989 à 2003.

Peter Falk dans le premier téléfilm de «Columbo», en 1968, aux côtés de Gene Barry.

Du premier au dernier épisode, le principe a été quasi immuable (il y a deux exceptions dans la série): les téléspectateurs ont assisté au meurtre parfaitement préparé par le meurtrier. Puis, tous le plaisir est de découvrir comment Columbo parvient à coincer l'assassin.

Deux autres visages de Columbo

Cela dit, on l'oublie peut-être, mais Columbo, créé par William Link et Richard Levinson, a montré sa bobine à la télévision une première fois en 1960. C'était dans la série policière d'anthologie «The Chevy Mystery Show», diffusée en direct sur NBC. L'acteur Bert Freed incarne le lieutenant Columbo!

Puis Colombo sera joué en 1962 dans une pièce de théâtre, «Prescription : murder» (dont le scénario sera repris en 1968 dans le premier téléfilm avec Peter Falk), par Thomas Mitchell.

Ce sera, ensuite, à l'inoubliable Falk, décédé en 2011, d'en faire un héros immortel... (Le Matin)