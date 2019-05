Faut-il réécrire le scénario de l'ultime saison de «Game of Thrones», dont l'épisode final sera diffusé lundi prochain? C'est du moins ce que demandent des centaines milliers de fans dans une pétition en ligne lancée par un certain Dylan D.

Intitulé «Recommencez la saison 8 de "Game of Thrones" avec des scénaristes compétents», le texte exhorte la production de changer ses plans avant l'ultime épisode de la série devenue un phénomène planétaire. Et même, idéalement, de retourner l'intégralité de la saison 8.

«Lamentablement incompétents»

«David Benioff et D.B. Weiss (les créateurs de la série, ndlr) ont prouvé qu'ils sont des auteurs lamentablement incompétents lorsqu’ils n’ont aucune source sur laquelle s'appuyer. Cette série mérite une saison finale qui a un sens. HBO, faites en sorte que ça arrive !», s'insurge Dylan D.

La pétition comptabilisait quelques 340 000 signataires jeudi après-midi. Un succès qui dépasse les attentes de son créateur, qui a déclaré dans une interview à Buzzfeed que son objectif était de récolter 75 000 signatures.

Sur Internet, de plus en plus de fans de la série manifestent leur déception et leur mécontentement au sujet de la saison 8. Diffusé il y a quelques jours, l’épisode 5 a du essuyer des retours catastrophiques. Il est le moins bien noté de toute l’histoire de la série et les internautes ont été nombreux à faire part de leurs inquiétudes sur la tournure que prenait le scénario.

Par ailleurs, la production est pointée du doigt pour son manque de professionnalisme. Après avoir oublié un gobelet Starbucks sur une table dans l’épisode 4 de la saison 8, la prothèse de main du personnage Jaime Lannister semble avoir eu un petit problème à la fin de l’épisode 5… Bien qu'ils’agissait là d’une «fake news», l'impact négatif sur la réputation de HBO s'est fait ressentir.

L’épisode final comblera-t-il les fans? Réponse dans la nuit de dimanche à lundi prochains. (nxp)