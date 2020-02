Participant de la version allemande de «Qui veut gagner des millions?», Michael Gumpert avait effectué un joli parcours. Jusqu’à ce qu’une question sur la Suisse lui fasse (presque) tout perdre.

Le parcours de ce participant a été diffusé lundi sur RTL, comme l’a repéré watson.ch. Le candidat avait correctement répondu à dix questions et atteint 32 000 euros de gains. Il a alors écopé de l’énigme qui permettait d’atteindre 64 000 euros.

«Sûr à 70%»

La colle? «Quel pays n’a pas que des pays membres de l’Union européenne comme voisins?» Réponses possibles: la République tchèque, la Suisse, le Portugal ou le Luxembourg.

Michael Gumpert a admis que la géographie n’était pas son domaine de prédilection. Il a alors utilisé un joker: le coup de fil à un ami. Joint par téléphone, l’ami en question a affirmé qu’il était «sûr à 70%» que la République tchèque était la bonne réponse. Le candidat l’a remercié.

33 500 francs envolés

La suite? L’animateur a tenté d’instiller le doute. Michael Gumpert pouvait encore s’arrêter là et filer avec ses 32 000 euros. Mais le candidat a décidé de faire confiance à son ami et, patatras, il est retombé à 500 euros et a été éliminé… Cette question lui a donc coûté 31 500 euros, soit 33 500 francs.

La République tchèque a comme voisins l’Autriche, l’Allemagne, la Pologne et la Slovaquie, tous membres de l'Union européenne. Mais parmi les cinq pays limitrophes de la Suisse on trouve le Liechtenstein, qui n’est pas dans l'UE.

R.M.