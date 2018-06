Les débuts, en février, ont été chaotiques et les critiques plutôt virulentes, mais «Mauvaise langue» a fini par trouver son rythme de croisière, attirant 48'000 téléspectateurs en moyenne chaque vendredi en deuxième partie de soirée sur RTS Un, soit 12,7% de parts de marché. La dernière émission de la saison, diffusée le 8 juin à 22h40, ne devrait pas faire exception à la règle.

Les audiences de la bande d'humoristes entourant Thomas Wiesel et Blaise Bersinger ont même dépassé les attentes de Thierry Ventouras, responsable de l'unité Divertissement de la RTS, qui a donc décidé de poursuivre l'aventure en 2019. «Nous sommes heureux d'avoir pu permettre à une plus large audience de découvrir le talents de ces jeunes humoristes et nous nous réjouissons de préparer ensemble une nouvelle saison», a-t-il déclaré dans un communiqué.

La 2e saison de «Mauvaise langue» sera diffusée dès le mois de janvier 2019 et elle sera présentée uniquement par Blaise Bersinger, son acolyte ayant décidé de faire une pause. Le Vaudois aura l'occasion de mettre en place les choses qu'il n'avait pas eu le temps de réaliser pendant les 14 numéros de la saison 1. A condition qu'il réussisse à aménager son agenda, ce qui a été plutôt compliqué à faire ces derniers mois.

Contrairement à Thomas Wiesel, qui avait choisi de se consacrer entièrement à «Mauvaise langue», Blaise avait décidé de jongler entre ses différentes activités sur scène, à la radio et à la télévision. «Je n'ai pas été à 100% dans tout, notamment dans «Mauvaise langue». Ca aurait été plus agréable de ne faire que l'émission, mais je m'en suis sorti», a-t-il confié. (Le Matin)