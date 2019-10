«La France a un incroyable talent» a commencé hier sa 14e saison de la plus belle des manières. Les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Valentin Reinehr, un jeune humoriste de 26 ans, qui est bègue depuis l'âge de 4 ans. Dès son arrivée, son histoire nous touche. «J'ai eu un traumatisme psychologique qui n’avait pas sa place dans les yeux d’un enfant», confie-t-il avant de préciser qu'il a vu son amie se noyer.

Le moment émotion terminé, place aux rires. Dès qu'il arrive sur scène, il déroche les sourires du public.« On m’a dit de ne surtout pas dépasser les trois minutes… ce qui me laisse juste le temps de faire une vanne… sans la chute», a balancé Valentin, décomplexé de son bégaiement. Une fois le numéro terminé, le verdict est sans appel: toute la salle est debout et la chanteuse Hélène Ségara tente de contenir ses larmes.

Il a envie de se dépasser

Face aux quatre membres du jury, Valentin fond à son tour en larmes avant d’expliquer pourquoi il a tenté sa chance à «La France a un incroyable talent». «J’avais envie, déjà, de lancer un message qui peut paraître tout con. En ce moment on vit vraiment dans un monde qui part en vrac parce qu’on est trop bègue, trop handicapé, trop noir, trop juif... tout ça. J’avais envie de prouver qu’on pouvait être là et qu’il fallait se dépasser», explique-t-il.

Sugar Sammy a été conquis: «Même lors de la présentation tu n’as pas arrêté de sortir des vannes. On avait hâte d’entendre la suite. Tu as la présence, tu as l’écriture, tu es prêt pour cette émission et la vie professionnelle d’un humoriste.»

Mais le plus enthousiaste reste Eric Antoine. Ce dernier ne pouvait s'empêcher de rire. «Je te vois, tu as le cœur qui bat et j’ai le cœur qui bat avec toi. C’est rare les gens comme ça où tu sens qu’ils te touchent comme ça. Alors je ne vais pas dire oui, je vais dire ça», déclenchant le golden buzzer et donc la qualification directe de Valentin en finale. Un beau moment d'émotion!

FDA