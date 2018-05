Veillon et Kucholl migrent sur RTS-La Première

Ils ont beau être actuellement en tournée en Suisse romande avec leur spectacle intitulé «Fric», Vincent Veillon et Vincent Kucholl préparent déjà leur retour à la télé et à la radio, dès la rentrée 2018.

Au programme: une émission mensuelle de deux heures le samedi en prime time sur RTS Un dès le 1er septembre, dont on connait pas encore le nom. Ainsi que le retour de leur chronique culte hebdomadaire en radio, «120 secondes», non plus sur Couleur 3 mais le vendredi à 7h55 sur La Première, dans «La Matinale», dès le 31 août. Le tout en direct! (Le Matin)