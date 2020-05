En raison de la crise sanitaire, les organisateurs du concours de l’Eurovision ont été contraints d’annuler l’édition 2020. Un désastre pour les fans. De plus, la Suisse avait toutes ses chances de gagner avec Gjon's tears et son titre «Répondez-moi», qui était l'un des favoris.

Mais les admirateurs de l'événement peuvent se consoler. Netflix diffusera le 26 juin juin une comédie autour du concours intitulée «Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga», avec la participation de l’acteur et humoriste américain Will Ferrell.

Ce samedi 16 mai, Netflix a dévoilé un premier extrait que vous pouvez découvrir dans la vidéo ci-dessus. Il s’agit d’un morceau nommé «Man Volcano» interprété par Lars et Sigrit, alias Will Ferrell et Rachel McAdams qui jouent deux candidats islandais dans cette comédie. D’autres (faux) tubes pourraient être dévoilés bientôt, comme «In The Mirror» de Demi Lovato.

Une deuxième collaboration Ferrell-Netflix

Will Ferrell est un fan du concours et suit la compétition depuis que sa femme lui a fait découvrir en 1999, comme il l’a expliqué au «Guardian». En 2018 déjà, l’acteur avait été aperçu dans les coulisses à Lisbonne, avant de monter sur la scène à Tel-Aviv en 2019 pour tourner quelques plans de ce film.

Ce n’est pas la première fois que l’humoriste collabore avec le géant américain du streaming. En mai 2018, Netflix avait sorti le film «Ibiza», réalisé par Alex Richanbach et produit par Will Ferrell.

FDA