Il y a plus de cent ans, le jeune géologue australien Douglas Mawson s'est lancé dans une première expédition en Antarctique. Cette expédition légendaire de 3 ans avait pour objectif d'étudier et cartographier les terres inconnues du pôle Sud, par des températures en-dessous de zéro degrés et au coeur de vents violents.

Grâce au travail acharné des expéditeurs, de nouvelles espèces terrestres et marines ont été étudiées pour la première fois. Mawson a été salué pour avoir contribué à l'avancement de la science, par sa persévérance et sa bravoure.

Assistez à ce fabuleux voyage hors du temps, grâce aux images réalisées par le photographe Frank Hurley et d'autres membres de l'équipage. (Le Matin)