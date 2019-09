Damian Lewis estime que James Bond fait un bien piètre espion. La star de «Homeland» a longtemps été pressenti comme un possible successeur de Daniel Craig pour le rôle très convoité de 007, bien qu'il ait récemment été devancé par des acteurs plus jeunes comme James Norton et Richard Madden. Dans une interview pour le journal britannique« The Observer», il a révélé ce qu'il pensait du héros de Ian Fleming, et ça n'est pas très élogieux.

«Ce qui est formidable avec Bond, c'est à quel point il est mauvais et à quel point il est fort pour récupérer son poste. Bond fait d'innombrables erreurs, a-t-il déclaré. C'est ce qui est amusant chez lui, puis il doit faire quelque chose d'extraordinaire pour se rétablir.»

Diffusion en octobre

L'acteur de 48 ans est lui-même passionné d'espionnage et produit et présente sa série de documentaires sur les espions les plus importants des quarante dernières années, «Spy Wars». Il a expliqué ce qu'il trouve fascinant dans cet univers si particulier. «Je trouve que les différentes raisons qui font qu'on devient traître ou héros, selon votre point de vue, sont souvent très sordides et banales. Je suis intéressé par les motivations de ces espions. C’est la série que nous avons essayé de réaliser», a-t-il ajouté.

«Spy Wars» sera diffusée sur la chaîne américaine History en octobre.

Cover Media / lematin.ch