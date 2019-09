Debbie Harry a été très amusée par la réaction de David Bowie quand il l'a remerciée pour lui avoir fourni de la cocaïne. Le Thin White Duke lui avait montré... son pénis, ce qui n'avait pas manqué de fait rire la jeune chanteuse de Blondie.

«Un jour, David et Iggy (Pop) sont venus chercher de la blanche. Leur contact à New York était mort et ils n'avaient plus rien. Un ami m'avait donné un gramme et j'y avais à peine touché. Je n'aimais pas trop la coke – ça me rendait nerveuse et électrique et ça m'affectait la gorge. Donc je suis montée les voir avec beaucoup de cocaïne et ils ont tout pris d'un seul coup. Après avoir pris la coke, David a sorti sa b***. Comme si j'étais l'inspectrice de b*** en chef. Comme tout mon groupe était composé d'hommes, il a dû se dire que j'étais la fille qui vérifiait les b***», a-t-elle expliqué dans son autobiographie, «Face It», publiée en avant-première dans le «Sunday Times».

«Il adorait la sortir»

Et bien loin d'avoir été choquée par ce moment étrange, Debbie Harry semble en garder un bon souvenir. «La taille de David était bien connue, et il adorait la sortir devant les hommes ou les femmes. C'était drôle, adorable, et tellement sexy. C'était drôle. Mais je n'ai pas touché», a-t-elle ajouté.

«Face It: A Memoir» sera disponible en libraire à partir du 1er octobre.

Cover Media / lematin.ch