Deux joueurs suisses ont été récompensés par une étoile à l’issue des dix matches du championnat de NHL qui se sont disputés dans la nuit de mardi à mercredi. Auteur d’un but (son quatrième de la saison) et d’un assist dans la victoire des Nashville Predators contre les Anaheim Ducks (6-1), Roman Josi a été désigné deuxième meilleur joueur de la partie derrière son gardien finlandais Pekka Rinne.

Precision shooting at its finest courtesy of Roman Josi ( @rjosi90 ). pic.twitter.com/wvhWBKnDz1

A Sunrise, où les Florida Panthers ont battu les Pittsburgh Penguins (4-2), l’attaquant soleurois Denis Malgin a également été honoré par la deuxième étoile. Il a marqué un goal (son troisième de l’exercice) et obtenu une mention d’aide pendant les 15’12'' passées sur la glace pour porter son total de points à six.

Denis Malgin knows Jonathan Huberdeau's passing in ???? another level! #FlaPanthers 2#LetsGoPens 1



Tune in to the @FlaPanthers on FOX Sports Florida & https://t.co/timIUyfL1k. pic.twitter.com/yFhTvWTdM6