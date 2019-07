Des plans coquins en 3 étapes faciles

La plateforme de casual dating TheCasualLounge.ch s’adresse aux femmes et aux hommes qui ne veulent pas renoncer aux relations passagères. Notre système de mise en relation propose aux utilisateurs du site une présélection de personnes qui leur correspondent au plan sexuel et qui habitent dans une ville ou une région donnée. Les casual daters décident ensuite eux-mêmes avec qui ils souhaitent prendre contact. Sur TheCasualLounge.ch , l’anonymat et le sérieux sont primordiaux. Mais le style, la culture et l’érotisme sont également associés étroitement les uns aux autres.

En 2019, les rencontres coquines n’ont plus rien d’un tabou. L’évolution des mœurs tout comme l’explosion du nombre de célibataires en Suisse leur ont tout naturellement ouvert la voie, avec un succès grandissant. Problème: les outils permettant de faire des rencontres sont très nombreux et pas toujours efficaces. Voici nos trois conseils de base pour trouver une partenaire sexuelle en deux temps trois mouvements!

1. Optez pour les portails dédiés aux rencontres coquines

Beaucoup d’apprentis «casual daters» ont encore le réflexe de se tourner vers des apps comme Tinder pour trouver une partenaire. Oubliez-les immédiatement! Tinder rassemble une masse d’utilisateurs aux attentes les plus diverses, et une très grande partie d’entre eux ne recherche aucune aventure sérieuse. S’il est vrai qu’on peut parfois y dénicher la perle rare, la recherche d’un plan cul sur l’app équivaut le plus souvent à chercher une aiguille dans une botte de foin. Inscrivez-vous plutôt sur une plateforme dédiée uniquement aux rencontres d’un soir telle que TheCasualLounge, le site le plus populaire en Suisse.

2. Adoptez la «casual attitude»

Une fois votre profil créé et renseigné (n’oubliez pas de spécifier clairement ce pour quoi vous êtes là: cela vous évitera nombre de malentendus), vous n’aurez plus qu’à attendre votre première prise de contact. Vous pourrez alors converser tranquillement avec des femmes à la recherche d’amants occasionnels. Attention à ne pas perdre tout de suite votre sang froid! Avant de passer à l’action, votre partenaire voudra sans doute s’assurer que vous êtes un gentleman et qu’elle pourra compter sur vous pour une partie de jambes en l’air en bonne et due forme!

3. Soyez créatif

Profitez de votre liberté pour essayer de nouvelles choses, et n’hésitez pas à faire des propositions originales à votre partenaire d’un soir! Qui dit rencontres coquines dit zéro engagement: personne ne vous demandera de construire une relation sur le long terme. Par contre, vos fantasmes et vos idées folles sont les bienvenus! Sachez notamment qu’à l’approche de l’été, le sexe en plein air a toujours la cote… Et maintenant, à vous de jouer!

