Pour lutter contre les comportements déviants qui pourraient survenir dans les WC publics, la mairie de Porthcawl, une ville côtière du Pays de Galle, vient de dévoiler un dispositif surprenant.

Le projet, pointé par le site Wales Online, consiste à équiper les cabines de capteurs capables de détecter les mouvements brusques. Un pèse-personne sera également intégré dans le sol pour éviter que plus d'un individu à la fois n'y ait accès.

L'objectif? Déceler un acte de vandalisme ou une «activité sexuelle inappropriée», selon le projet.

Une alarme anti-sexe

Ainsi, si un couple se livrait à un rapport sexuel dans ces WC futuristes, une alarme se déclencherait aussi tôt et ces derniers se retrouveraient aspergés de jets d'eaux, avant que les portes ne finissent par s'ouvrir. De quoi casser l'ambiance.

Si la mesure se veut bienveillante à l’égare de l'ordre public, certains internautes la jugent trop radicale et s'inquiètent des dérives possible.

En effet quid si un parent tentant d'accompagner son enfant ou une personne en surpoids se retrouvaient brutalement chassés de l'installation?

"The toilets will have weight-sensitive floors to make sure only one person is using each cubicle at a time..."



Errrrrm - adults taking their kids to the loo? https://t.co/MCH2OFEiah https://t.co/MCH2OFEiah