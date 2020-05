La Confédération va injecter plus de 14 milliards de francs dans l'assurance chômage pour éviter que cette dernière ne s'enfonce davantage dans le rouge. Les mesures économiques prises en lien avec la crise de la Covid-19 vont être progressivement abandonnées.

Le Conseil fédéral a décidé mercredi de soumettre au Parlement un crédit supplémentaire extraordinaire de 14,2 milliards. Sans cette aide, l'assurance chômage présentera des dettes estimées à plus de 16 milliards de francs à la fin de l'année. Dans ce cas, le frein à l?endettement devrait être déclenché. L'assurance chômage serait alors tenue de procéder à une révision de la loi en vue d'une stabilisation financière et d'augmenter les cotisations salariales d'au moins 0,3 point de pourcentage en 2021 déjà. Le Conseil fédéral veut l'éviter et permettre à l'assurance de jouer son rôle de stabilisateur conjoncturel.

Ordonnances de nécessité levées

A ce jour, quelque 190 000 entreprises ont demandé une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour 1,94 million de travailleurs. Ce chiffre correspond à 37% du volume de l'emploi en Suisse. Il est prévu que la Confédération prenne en charge le coût des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail pour l'année en cours.

Lors de sa séance mercredi, le Conseil fédéral a également décidé d'abandonner progressivement les mesures adoptées dans le cadre des ordonnances de nécessité. Le droit extraordinaire au chômage partiel pour les personnes qui occupent une position assimilable à celle d'un employeur et pour les conjoints de ces personnes, occupés dans l?entreprise, sera supprimé à fin mai.

Il en ira de même pour les mesures prises pour atténuer la perte de gain des indépendants directement ou indirectement touchés par la crise. Le droit à la réduction de l'horaire de travail sera en outre supprimé pour les apprentis, afin qu'ils puissent poursuivre leur formation le plus rapidement possible.

Réduction d'horaire de travail

Le délai de préavis sera réintroduit. Il avait été supprimé parce que les restrictions imposées aux entreprises n'étaient pas prévisibles. Elles le sont désormais, estime le Conseil fédéral. Les entreprises pourront respecter le délai avant d'annoncer un préavis. Les entreprises pour lesquelles la réduction de l'horaire de travail a déjà été approuvée ne devront pas déposer de nouvelle demande.

Les autres mesures relevant du droit de nécessité prendront fin comme prévu le 31 août au terme de la durée d'application de l'ordonnance Covid-19 assurance chômage. Les entreprises ont toujours la possibilité de faire appel au chômage partiel dans le cadre de la lutte contre le coronavirus si nécessaire. (ats/Le Matin)