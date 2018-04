Les ventes mondiales de billets de cinéma ont atteint un nouveau record en 2017, à 40,6 milliards de dollars (39 milliards de francs). Le gigantesque marché chinois s'est repris, tandis que l'Amérique du Nord s'est affichée en léger repli.

Les recettes ont ainsi augmenté de 5% par rapport à 2016, une année record déjà, a annoncé mercredi l'association américaine du cinéma (MPAA), un groupe représentant les six plus gros studios hollywoodiens.

BREAKING: The 2017 THEME Report is here. This year's report on the theatrical & home entertainment markets has a new name & expanded scope to reflect the continued evolution of global entertainment. More here: https://t.co/KuDTmQQ0Yn pic.twitter.com/a5qvPUeG3L