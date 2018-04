Malgré des conditions-cadre exigeantes ainsi qu'un contexte de taux d'intérêt bas et de taux négatifs persistant, les banques cantonales ont réalisé un exercice 2017 «réussi». Les 24 instituts ont dégagé un bénéfice annuel cumulé de 2,98 milliards de francs, en hausse de 7,3% sur un an.

Ces résultats témoignent «de la haute crédibilité des banques cantonales, de leur bon positionnement sur le marché et de la grande confiance» de leurs clients, estime mercredi l'Union des banques cantonales suisses (UBCS) dans un communiqué. Ces performances reflètent également «les liens étroits qu'entretiennent les banques avec leurs espaces économiques régionaux en plein essor».

Les collectivités publiques, cantons et communes qui représentent les principaux actionnaires des instituts cantonaux, ont perçu 1,6 milliard de francs au titre de l'exercice écoulé, en ligne avec la somme versée une année auparavant. Le résultat opérationnel a progressé de 6,3%, à 3,6 milliards de francs. Le résultat d'exploitation s'est pour sa part étoffé de 2,9%, à 8,92 milliards. Les charges ont suivi la même tendance, grimpant à 4,8 milliards.

Performances «très élevées»

Dans le détail des revenus, les opérations d?intérêt, principale source de revenus des banques cantonales, ont affiché un résultat de 5,53 milliards de francs, soit 1,2% de plus qu'en 2016. Les produits des affaires liées aux commissions et prestations de services ont retrouvé une pente ascendante, grimpant de 6,3% à 2,2 milliards. Quant aux opérations de négoce, elles ont généré des revenus de 946,2 millions de francs, dépassant de 1,7% le montant présenté un an auparavant. Les autres résultats ordinaires ont gagné 16,7%, à 236,1 millions.

Au niveau des frais, ceux liés au personnel ont crû de 0,4% à 3,16 milliards, alors que les dépenses d'exploitation ont augmenté de 2,4% à 1,68 milliard. L'augmentation des volumes, notamment les investissements dans la numérisation, «sont déterminants dans la hausse continue des charges d'exploitation», relève l'UBCS. Le rapport entre les charges d'exploitation et le résultat opérationnel se situe à 54,3%. Selon l'UBCS, ce taux prouve «qu'en matière de fourniture de prestations, les performances des banques cantonales restent très élevées en termes de comparaison sectorielle».

La somme du bilan affichait 595,3 milliards ( 3,8%). Principale entrée à l'actif, les crédits à la clientèle se sont accrus de 3,2%, à 417,9 milliards de francs, dont 371,8 milliards pour les seuls prêts hypothécaires ( 3,9%). Du côté des passifs, les avoirs des clients ont gagné 2,9% à 361,8 milliards de francs. (ats/nxp)