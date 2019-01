Le populisme main dans la main avec le libéralisme économique? C'est plus ou moins l'image que voudra esquisser le nouveau président brésilien, Jair Bolsonaro, mardi à Davos, grand-messe annuelle de la mondialisation.

A son arrivée dans les Alpes suisses, il a lâché quelques mots aux journalistes brésiliens qui l'attendaient devant son hôtel: «nous sommes ici pour montrer que le Brésil a changé».

Son fils aîné dans la tourmente

Ce changement passe par la lutte contre la corruption, grande promesse de M. Bolsonaro, mais qui se retrouve aux prises au Brésil avec le tout premier scandale depuis son accession au pouvoir le 1er janvier. Son fils aîné est dans le viseur d'une agence gouvernementale pour des transactions financières.

Dans la station de ski huppée qu'il a choisie pour son premier déplacement international, le président d'extrême droite va s'employer à ce que «le monde reprenne confiance en nous, pour que les affaires fleurissent à nouveau».

M. Bolsonaro va tenter de séduire les quelque 3000 grands patrons et décideurs politiques rassemblés jusqu'à vendredi à Davos, transformé tous les ans en camp retranché.

Le ballet des hélicoptères et des limousines dans la ville enneigée n'a pas amené cette année les têtes d'affiche qui avaient animé le Forum économique mondial l'an dernier.

Ceux qui ne viendront pas

Donald Trump a renoncé pour cause de «shutdown», comme l'ensemble de sa délégation. Les organisateurs du Forum ont toutefois obtenu à la dernière minute que le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, en pleins préparatifs d'un nouveau sommet entre le président américain et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, s'exprime par visioconférence à 14h00

La Première ministre britannique Theresa May a annulé sa venue pour tenter de trouver une issue à la crise du Bexit et le président français Emmanuel Macron, contesté par les «gilets jaunes», a également fait l'impasse.

«Cette année Davos se distingue par ceux qui ne viendront pas», observe Nariman Behravesh, chef économiste de la société IHS Markit, habitué du Forum. Ce retour à un Davos consacré aux affaires «n'est pas forcément une mauvaise chose», juge-t-il. «Les patrons américains ne viennent pas ici pour écouter parler Trump, ils viennent rencontrer d'autres patrons».

«Importante présence chinoise»

Les PDG devraient toutefois s'intéresser au discours de Jair Bolsonaro, tête d'affiche de cette semaine de débats aussi hétéroclites qu'animés de bonnes intentions, sur les déchets plastiques, la santé mentale ou la paix dans le monde.

M. Bolsonaro doit faire un discours mardi à 15h30. Mais pour Bruno Binetti, du centre de réflexions Inter-American Dialogue, c'est son ministre de l'Economie, l'ultra-libéral Paulo Guedes, qui devra «décrire le programme avec plus de précision».

Le nouvel exécutif brésilien «est très favorable aux affaires, ce qui est une bonne chose», souligne M. Behravesh, appelant de ses voeux des baisses d'impôt et une «forte dérégulation».

