AINews, quatre partenaires

Le projet AINews pour faire émerger le journal de demain implique quatre partenaires fribourgeois. Il veut introduire l'intelligence artificielle dans les technologies d'agents conversationnels (chatbots) dédiés à la presse.



Les partenaires sont la Haute école d'ingénierie et d'architecture Fribourg, la Haute école de gestion Fribourg, DjeBots, une start-up spécialisée dans le développement de solutions chatbots, et le quotidien La Liberté. La réflexion se fonde sur les technologies qui «révolutionnent» la façon d'accéder et de consommer les informations.



Dans ce contexte, «la presse locale doit innover pour répondre aux attentes de ses lecteurs et faire face à la concurrence des sites d'informations gratuits et aux réseaux sociaux», estiment les partenaires. Le recours à l'intelligence artificielle permettra en particulier de personnaliser le contenu pour le lecteur.



Tests avec les jeunes



Le projet inclut l'interaction avec le lecteur à travers des interfaces de dialogue comme les applications de messagerie, qui deviennent de plus en plus populaires auprès du grand public. Au final, l'idée consiste à apporter les informations à la rédaction du journal pour innover dans les directions éditoriales.



L'idée consiste à atteindre les personnes âgées de 18 à 34 ans.

Ce retour est d'autant plus important pour AINews que cette tranche de la population se distancie précisément des médias traditionnels.





Avec «La Liberté»



Les travaux sont cofinancés par Innosuisse, l'Agence suisse pour l'encouragement à l'innovation, une entité placée sous l'égide de la Confédération. Ils permettront aux hautes écoles fribourgeoises et à Djebots de mettre en oeuvre une solution numérique d'avant-garde à même d'être utilisée par «La Liberté».