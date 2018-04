Air France prévoit d'assurer 70% de ses vols mardi, comme mercredi dernier, pour la huitième journée du mouvement de grève lancé en février, a indiqué la direction de la compagnie aérienne. Les vols long-courrier seront les plus touchés, avec 55% des vols assurés, contre 60% lors du dernier jour de grève mercredi dernier et 65% mardi dernier.

Air France anticipe le maintien de 65% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle (stable), ainsi que 80% de ses vols court-courriers à Paris-Orly et en province (contre 75%). «Des perturbations et des retards ne sont pas à exclure», a averti lundi la compagnie dans un communiqué.

Celle-ci a fait état de taux de grévistes, à partir des déclarations préalables uniquement, en baisse. Il atteindra ainsi 29,6% chez les pilotes (contre 36,3% mercredi dernier), 20,4% chez les hôtesses et stewards (contre 21,6%) et 12,4% pour les personnels au sol (contre 15,1%).

Après deux jours de négociation avec la direction, l'intersyndicale d'Air France avait maintenu vendredi ses quatre prochains appels à la grève, dont mardi et mercredi, ainsi que les 23 et 24 avril. «La direction reste campée sur un accord pluriannuel (ndlr: sur les salaires), alors que l'intersyndicale ne veut traiter que sa revendication sur 2018», avait indiqué vendredi Karim Taïbi de FO. (ats/nxp)