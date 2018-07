L'article, paru dans le «New York Times», affirme que les délégués américains à une réunion annuelle de l'OMS à Genève en mai ont cherché à supprimer un passage d'une résolution sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui invitait les Etats membres à «protéger, promouvoir et soutenir» l'allaitement maternel.

Les Américains auraient fait pression sur l'Equateur afin que le pays renonce à proposer la résolution, et c'est la Russie qui aurait pris le relais. La phrase a finalement été approuvée et figure dans le document disponible aujourd'hui en ligne.

«L'article du «New York Times» sur l'allaitement doit être dénoncé. Les Etats-Unis soutiennent fortement l'allaitement mais nous pensons que les femmes ne doivent pas se voir interdire l'accès au lait en poudre. De nombreuses femmes ont besoin de cette option à cause de la malnutrition et de la pauvreté», a tweeté Donald Trump.

The failing NY Times Fake News story today about breast feeding must be called out. The U.S. strongly supports breast feeding but we don’t believe women should be denied access to formula. Many women need this option because of malnutrition and poverty.