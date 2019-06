Le géant américain du commerce en ligne Amazon a dépassé les groupes d'informatique Google et Apple et pris la tête du classement des marques mondiales les plus puissantes, d'après un classement établi par le cabinet Kantar. D'après ce palmarès annuel dénommé BrandZ, le groupe fondé par Jeff Bezos a élevé de 52% la valeur de sa marque, à 315 milliards de dollars.

Le cabinet Kantar et son propriétaire, le géant britannique des relations publiques WPP, soulignent mardi dans un communiqué qu'Amazon avait dopé la valeur de sa marque via «des acquisitions intelligentes, un excellent service au consommateur et sa capacité à devancer ses concurrents en proposant un écosystème riche en produits et services».

Amazon saute de la troisième place à la première, chipée au géant de l'internet Google, qui rétrograde en troisième position, avec une valeur de marque estimée à 309 milliards de dollars. Google est devancé d'un souffle par un autre mastodonte de la Silicon Valley, Apple, qui conserve sa deuxième place, à 309,5 milliards de dollars.

Derrière au classement suivent dans l'ordre le groupe informatique Microsoft, le spécialiste des paiements Visa, le réseau social Facebook et le géant chinois du commerce en ligne Alibaba. Les auteurs de l'étude soulignent que le classement, qui comprend les 100 marques mondiales les plus valorisées, fait la part belle aux secteurs des technologies, de la finance et de la distribution - des domaines qui surfent sur le développement des activités sur internet.

McDonald's 9e

En dehors de ces secteurs, la première entreprise du classement est le géant de la restauration rapide McDonald's, qui est neuvième. Parmi les nouveaux arrivants dans ce top 100 figurent des marques technologiques américaines, comme Dell Technologies, et chinoise, comme Xiaomi.

L'étude souligne aussi la montée en puissance des marques asiatiques, dont 23 occupent le classement avec 15 notamment en provenance de Chine. Côté français, les marques les plus valorisées sont issues du secteur du luxe, avec Louis Vuitton (22e), Chanel (31e) et Hermès (37e). Suivent le géant des cosmétiques L'Oréal (43e) et le groupe de télécommunications Orange (64e).

Cette étude est compilée par le cabinet de recherche Kantar sur la foi de données de marchés recueillies auprès de 3,7 millions de consommateurs, passant au crible plus de 166'000 marques. (afp/nxp)