L'or est le deuxième placement préféré des Suisses derrière l'immobilier, montre une étude st-galloise. Les actions complètent le podium.

L'immobilier apparaît comme la forme privilégiée d'investissement (53%), suivi de l'or (48%), des actions (30%), des fonds d'investissement (25%) et des comptes épargne (24%), selon un sondage de l'Université de St-Gall publié lundi. Il a été réalisé auprès de 2300 personnes dans toute la Suisse en collaboration avec l'entreprise active dans les métaux précieux Philoro.

Six sondés sur dix voient les métaux précieux comme un investissement judicieux. Les 40-69 ans en sont le plus friands. La plupart (62%) des participants à l'enquête se dirigent vers «leur» banque pour en acquérir. Les commerçants spécialisés ne sont favorisés que dans 19% des cas, contre 8% pour les canaux en ligne.

Un quart des répondants ont déjà investi dans les métaux précieux: un tiers des hommes et un cinquième des femmes. L'or est principalement considéré comme investissement à long terme. Il est associé à la sécurité et à la stabilité, nettement plus rarement aux rendements . (ats/nxp)